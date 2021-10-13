На площадке Евразийского женского форума обсудили вопросы развития и поддержки общественных институтов

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором заседания стала первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Л. Глебова.

В рамках Третьего Евразийского женского форума состоялась дискуссионная сессия «Развитие и поддержка гражданских активностей и общественных институтов как основное условие успешной государственной политики. Международный опыт государственно-общественного взаимодействия».

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Эффективность взаимодействия государственных и общественных институтов зависит от степени их взаимодействия. Но при этом именно государство создает условиях для развития гражданской инициативы

Как отметила сенатор, государственная политика не может не учитывать инициативы, исходящие из гражданских сообществ. «Эффективность взаимодействия государственных и общественных институтов зависит от степени их взаимодействия. Но при этом именно государство создает условиях для развития гражданской инициативы», — подчеркнула законодатель.

При этом Любовь Глебова обратила внимание, что частные инициативы становятся системными. «Мы наблюдаем укрепление сектора НКО. Появляются стратегические инструменты поддержки активности на законодательном уровне. Кроме того, государство изыскивает возможности для финансовой поддержки общественных институтов, – через грантовые программы. Например, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и предоставление субсидий».

Любовь Глебова уверена, что многие женщины своим примером показывают, что им небезразлично будущее страны.

В ходе заседания было отмечено, что благодаря женщинам рождаются локальные проекты внутри регионов, затем они становятся межрегиональными, а впоследствии могут вырасти до международных программ с участием активных граждан, некоммерческих организаций и общественных институтутов. Государство в свою очередь создает условия для формирования сообществ активных граждан и преобразования частных бизнес-проектов в производства креативной индустрии.

Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Паблик-ток «Развитие волонтерства и студенческого движения»

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Участники рассмотрели грантовые программы как способ поддержки гражданских инициатив в области культуры, приумножения традиций и сохранения национальной самоидентичности, обсудили роль некоммерческого сектора в реализации Национальных проектов России.

В ходе мероприятия был презентован ряд проектов, в том числе «Женщины Арктики», другие региональные и международные программы. В частности, опыт Сербии в создании необходимой инфраструктуры и условий для гражданских инициатив и крупных социальных проектов, международный опыт гражданского участия в реализации государственной социальной политики на примере Республики Кипр и другие.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Общественной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ, субъектов Российской Федерации, гражданского общества, зарубежные участники, эксперты.

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