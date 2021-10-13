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#ЦПК#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса13.10.2021 15:32

Начальник ЦПК Максим Харламов наградил молодых специалистов за участие в профессиональных конкурсах

За профессионализм и компетентность, проявленные на IV корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021» и достигнутые результаты во Всероссийском молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи-2021» приказом начальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова единовременной премией поощрены следующие специалисты ЦПК:

Екатерина Юрченко — инженер 5-го управления,

Екатерина Дедкова — инженер 5-го управления,

Денис Лановенко — системный администратор службы информационных технологий,

Роман Макаров — ведущий инженер-электроник 2-го управления,

Елена Попова — начальник отделения 5-го управления.

На конкурсе «Орбита молодежи» работа Екатерины Юрченко и Екатерины Дедковой «Создание тренажера по подготовке космонавтов к выполнению визуально-инструментальных наблюдений земной поверхности с борта российского сегмента Международной космической станции с применением современных информационных технологий» в своей номинации заняла призовое второе место.

Кстати, Екатерина Юрченко участвовала в обоих конкурсах профессионального мастерства, за которые Максим Харламов наградил молодых специалистов Центра. Он искренне поблагодарил всех участников торжественной церемонии и выразил надежду на то, что сотрудники ЦПК продолжат отстаивать честь своей организации на подобных состязаниях.

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