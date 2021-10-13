М. Павлова: Форум инклюзивного творчества на южноуральской земле собрал сотни талантливых людей со всей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества в Челябинской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества.

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Мероприятие, организованное Клубом «Наше место» при поддержке гранта Президента РФ и гранта губернатора Челябинской области, собрало более тысячи молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров со всей страны.

Сенатор отметила, что Форум стал итогом Всероссийского проекта инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», стартовавшего весной этого года. 689 человек с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных коллективов из 57 субъектов РФ и пяти стран ближнего зарубежья на специальной онлайн-платформе представляли свои способности в различных творческих направлениях: танец, театр, жестовое пение, вокал, инструментальное искусство. Победители в каждой номинации были выбраны народным голосованием и экспертным жюри конкурса.

Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в проведении Всероссийского форума инклюзивного творчества

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«В Челябинской области создана творческая среда, обращенная навстречу людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Необыкновенные люди» — это не только интересная коллаборация идей, талантов, но и демонстрация деятельности многочисленных российских организаций, занимающихся социокультурной реабилитацией людей с ограничениями по здоровью», — сказала Маргарита Павлова.

По словам художественного руководителя проекта Павла Корчагина, основная цель Форума — в том, чтобы талантливые молодые «особенные» артисты смогли выступить перед широкой аудиторией, продемонстрировать свой потенциал.

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