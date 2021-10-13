Л. Сафин провел парламентские слушания о развитии инфраструктуры региональных аэропортов

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо выработать предложения для реализации поручений Президента России, озвученных в Послании Федеральному Собранию, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан провел парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации».

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Сенатор подчеркнул, что необходимо выработать предложения для реализации поручений Президента Российской Федерации, озвученных в Послании Федеральному Собранию. «Их суть заключается в обеспечении целостности наших территорий за счет высокой мобильности населения страны, независимо от места проживания».

Ленар Сафин отметил, что начиная с 2018 года эти вопросы регулярно рассматривались на площадках Совета Федерации.

Одной из проблем, сдерживающих расширение межрегиональной сети, остается наличие излишних требований к транспортной безопасности объектов инфраструктуры

«Одной из проблем, сдерживающих расширение межрегиональной сети, остается наличие излишних требований к транспортной безопасности объектов инфраструктуры», — сказал парламентарий. Он привел несколько примеров таких требований, на которые ссылаются регионы.

«Сегодня аэропорты вынуждены одновременно выполнять требования и транспортной, и авиационной безопасности, которые дублируют друг друга. От них требуют План обеспечения транспортной безопасности и Программу авиационной безопасности. Необходимо проводить аккредитацию сотрудников, учебу для сотен человек. Аэропорты вынуждены тратить на это огромные деньги», — сказал Ленар Сафин.

По его словам, группы быстрого реагирования, созданные для обеспечения антитеррористической безопасности, не наделены правом применять физическую силу и спецсредства, а сотрудники полиции фактически отстранены от этого процесса. Есть вопросы и к порядку сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Нередко в распоряжении аэропорта находятся исправные технические средства, которые по новым требованиям снова нужно сертифицировать.

«При этом мы имеем одинаковые требования по безопасности к малым региональным аэропортам и к крупным хабам. Поэтому обслуживание 50-местного самолета в Якутии, Красноярском крае и других сибирских регионах может быть дороже, чем обслуживание магистрального самолета в московских аэропортах», — подчеркнул законодатель.

Ленар Сафин

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Юрий Федоров

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Григорий Рапота

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Юлия Лазуткина

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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Парламентские слушания на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации»

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«На фоне обсуждения развития межрегиональных авиаперевозок настораживает новость о том, что национальный авиаперевозчик с первого ноября полеты по 26 направлениям планирует передать дочерним компаниям. При этом вопросы сохранения количества рейсов по переданным направлениям волнуют целый ряд регионов», — сказал Ленар Сафин.

Участники парламентских слушаний обсудили актуальные вопросы реализации мероприятий по модернизации и реконструкции региональных аэропортов, включения в состав их инфраструктуры посадочных площадок, привлечения вертолетов для осуществления региональных и местных пассажирских воздушных перевозок, а также расширения межрегиональных, региональных и местных авиационных маршрутов.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства финансов РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты РФ, исполнительных органов власти Республики Саха (Якутия), Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Мурманской областей, региональных авиакомпаний и аэропортов, крупнейших производителей авиационной техники и лизинговых компаний.

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