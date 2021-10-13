Л. Гумерова встретилась с председателем Комитета по делам семьи и женщин Собрания Исламского Совета Ирана Ф. Гасемпур

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча состоялась «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан «на полях» Третьего Евразийского женского форума встретилась с председателем Комитета по делам семьи и женщин Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Фатимой Гасемпур.

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Сенатор отметила, что, несмотря на объективные ограничения, связанные с распространением пандемии коронавирусной инфекции, политический диалог между Россией и Ираном сохраняет высокую степень интенсивности и характеризуется постоянными контактами на высшем и высоком уровнях.

«Руководители наших стран регулярно обмениваются посланиями. Тесно взаимодействуют главы внешнеполитических ведомств, проводят обмен мнениями по широкому кругу вопросов как в Москве, так и в Тегеране. Хорошими темпами развиваются контакты в области безопасности, транспорта, туризма, энергетики, культуры», — сказала Лилия Гумерова.

По словам сенатора, знаменательным событием стало подписание межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности культурных центров двух стран. «Надеемся на скорейшее вступление в силу этого документа, что, несомненно, придаст значительный дополнительный импульс развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами».

Лилия Гумерова также отметила развитие межпарламентского сотрудничества России и Ирана. Она напомнила, что в феврале 2021 г. в Совете Федерации состоялись обстоятельные переговоры Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателя Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммада Багера Галибафа.

Со своей стороны, Фатима Гасенпур заявила о важности дальнейшего развития потенциала двустороннего сотрудничества на основе позитивной атмосферы, утвердившейся в отношениях между парламентами наших стран.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория женского счастья» Каринэ Хабирова.

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