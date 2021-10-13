К. Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил в ходе работы сессии «Борьба с современными проявлениями антисемитизма и иными формами расизма онлайн и оффлайн».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму. Мероприятие проходит 12–13 октября 2021 года в г. Мальмё (Швеция) по инициативе премьер-министра страны Стефана Лёвена.

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Константин Косачев выступил в ходе работы сессии «Борьба с современными проявлениями антисемитизма и иными формами расизма онлайн и оффлайн».

Парламентарий отметил, что для России Холокост – часть ее собственной трагической истории. Из шести миллионов евреев, замученных в концлагерях и уничтоженных карателями, сорок процентов – граждане бывшего Советского Союза.

«Наша страна ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», за которую голосует подавляющее большинство делегаций», — напомнил парламентарий. Он с сожалением отметил, что проявлений антисемитизма и иных форм ксенофобии и сегодня немало, в том числе в странах Европы, в которых происходила трагедия Холокоста: нарушаются права меньшинств, вводятся запреты на обучение и общение на родном языке.

Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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Константин Косачев возглавил российскую делегацию на Международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму

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«Холокост в свое время тоже начинался с малого: с нетерпимости к людям только за то, что они — другой национальности. Но и нынешние запреты на учебу и общение на родном языке, ограничения на участие в управлении и в общественной жизни – это путь не в светлое европейское будущее, а в страшное прошлое», — сказал Константин Косачев.

«На полях» Форума заместитель Председателя СФ провел ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Швеции, Президентом Финляндии, Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН.

В работе Форума приняли участие руководители международных организаций, главы государств и правительств, министры и спикеры парламентов различных стран, в том числе король Швеции, президенты Финляндии, Албании, Литвы, руководители Европейского Совета и Европейской комиссии.

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