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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#ИСРД#Турбонасос13.10.2021 03:13

Компетенции Протон-ПМ задействуют в производстве насосного оборудования

Компанию «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») посетила делегация интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) в лице руководителей направления гражданской и непрофильной продукции НПО Энергомаш и Турбонасос (входят в Роскосмос).

Цель визита — изучить программы диверсификации пермского предприятия и возможности для расширения кооперации между участниками холдинга. Гости осмотрели производственные мощности Протон-ПМ: центр литейных компетенций, центральную измерительную лабораторию, цех механосборки турбонасосных агрегатов, испытательный комплекс, работающий с газотурбинной техникой наземного применения, заготовительное производство, стенды испытаний агрегатов ракетных двигателей, строящийся корпус, где разместятся механообрабатывающий, гальванические цеха и окончательная сборка.

В ходе визита состоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы по исполнению программы выпуска непрофильной продукции в 2021 году, по планам на 2022–2024 годы и дальнейшую перспективу, а также по кооперации при выпуске насосного оборудования. Начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков рассказал, что значимые проекты по диверсификации производства сегодня реализуют три предприятия холдинга — Протон-ПМ (доля гражданских и непрофильных заказов в продуктовом портфеле — 35 %), «Турбонасос» (100 %) и Конструкторское бюро химавтоматики (27 %). При этом к 2031 году по сравнению с 2021-м доля высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объёме выручки будет удвоена.

Деятельность компании «Турбонасос» презентовал её руководитель Дмитрий Купрюнин. Предприятие специализируется на разработке и производстве продукции для нефтегазовой, химической и горно-металлургической отраслей: электронасосных агрегатов и насосных станций на их основе, газовых эжекторов, гидроциклонов и насос-гидроциклонных установок и т.д. К 2031 году планируется более, чем в три раза увеличить выручку компании за счёт реализации перспективных проектов «Химические насосы» и «ГидроЛайн Турбо».

По словам заместителя директора по коммерческой деятельности Протон-ПМ Валерия Годобина, предприятием наработан большой опыт в изготовлении комплектующих для насосного оборудования.

«Мы заинтересованы в привлечении дополнительного объёма заказов в рамках диверсификации производства, — добавил руководитель. — К 2031 году планируем увеличить выручку от реализации гражданской и непрофильной продукции до 3 млрд рублей. Расширение кооперации с предприятиями ИСРД рассматриваем в качестве одного из инструментов, который позволит нам достичь целевых показателей».

В свою очередь, Протон-ПМ представил портфель перспективных заказов, в числе которых испытания газотурбинных электростанций в интересах предприятий Роскосмоса, изготовление деталей и сборочных единиц I и II опоры вертолётного двигателя ВР-2500, расширение кооперации с пермскими компаниями Объединённой двигателестроительной корпорации по производству комплектующих и испытаниям газотурбинных установок.

Виталий Сериков, начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш: «В рамках визита мы проанализировали программу диверсификации и утвердили целевые показатели до 2031 года, познакомили новое руководство компании „Турбонасос“ с производственной и испытательной базой Протон-ПМ, обсудили подходы к выстраиванию кооперации. Пермское предприятие ИСРД подтвердило статус площадки, где целесообразно организовать серийное изготовление деталей и сборочных единиц для продукции воронежской компании. „Турбонасос“ представит предложения по кооперации в первом полугодии 2022 года, после того, как будут утверждены инвестпроекты по выпуску инновационного насосного оборудования».

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