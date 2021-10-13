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#Роскосмос#Интервью#НПО Энергомаш#КБХА#История13.10.2021 20:00

Интервью с директором КБХА С.В. Ковалевым

Сегодня, 13 октября 2021 года, исполнилось 80 лет с момента образования Конструкторского бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — крупного промышленного предприятия региона, создающего жидкостные ракетные двигатели для ракет различного назначения. В 2019 году персонал КБХА объединился с работниками Воронежского механического завода.

Объединенный трудовой коллектив в настоящее время входит в российскую интегрированную структуру ракетного двигателестроения во главе с НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос» и под брендом Воронежского центра ракетного двигателестроения продолжает работы по созданию перспективных образцов ракетных двигателей и продукции гражданского назначения. Накануне юбилея директор КБХА Сергей Ковалев рассказал о задачах и планах, стоящих перед воронежскими двигателистами.

— Сергей Викторович, 80 лет для компании ракетно-космического профиля — это много или мало?

— История всей ракетно-космической техники в ее классическом облике не насчитывает и ста лет. С одной стороны, за прошедшие десятилетия Советский Союз и Россия достигли огромных успехов в космонавтике, и воронежцы, наше предприятие внесли в них большой вклад. Но человечество лишь в начале большого пути по освоению космоса и очень важно, что мы с первых шагов этого пути идем в лидерах. Причем здесь в Воронеже, так сложилось исторически, в одной связке эту ношу несли два крупных предприятия: КБХА, которому исполняется 80 лет, и Воронежский механический завод, который уже перешагнул 90-летний юбилей. Первый прорыв в космос был ярким: полет Юрия Алексеевича Гагарина, первые долговременные орбитальные станции, первые полеты к планетам Солнечной системы. Во всех этих проектах есть вклад Воронежа и нашего предприятия. Сейчас мы переходим к планомерному, в том числе коммерческому освоению космоса. Это неизбежный этап, и он, по моему мнению, будет длиться уже намного дольше. На этом этапе важно не закопаться в производственной рутине, не потерять инженерный азарт и сохранить передовые научно-технические позиции нашей воронежской школы ракетного двигателестроения. Она на самом деле по историческим меркам еще в начале пути, но уже показала себя не раз как очень талантливая и продуктивная.

— Как бы вы охарактеризовали эту школу? В чем ее особенности?

— Наши специалисты не боятся браться за самые сложные темы. Основатель КБХА Семен Ариевич Косберг с директором ВМЗ Иваном Ильичем Абрамовым так и вошли в космическую отрасль. Когда в 58-м году Королев поставил очень сжатые сроки по созданию с нуля нового двигателя для третьей ступени его ракеты Р-7, несколько главных конструкторов ведущих советских КБ не взялись за такую сложную задачу. А воронежцы взялись и не подвели Королева. Уже в 59-м году трехступенчатая ракета Р-7 обеспечила первые в истории человечества полеты к Луне.

Вторая отличительная черта нашей школы — инициативность. Не только в поиске и предложении новых конструкторских, технологических решений, но и в участии по новым направлениям работы. Совершенный водородный двигатель для ракеты «Энергия», который был создан коллективами КБХА и ВМЗ, изначально не планировали передавать Воронежу в разработку, но главный конструктор КБХА Александр Дмитриевич Конопатов отстоял, убедил руководство отрасли, что воронежцы справятся. Мы и сегодня в любой проект новой отечественной ракеты предлагаем свои двигатели, свои решения, при этом зачастую видим, что альтернативы им нет.

Третьей особенностью воронежской школы я бы назвал поклонение инженерному и производственному таланту, а не чинам. Косберг всем своим подчиненным говорил так «Ходи по ковру, а не сбоку». И наши рядовые специалисты никогда не стеснялись и не стесняются отстаивать свою точку зрения перед высокими начальниками вплоть до министров.

Ну и, наконец, у наших специалистов есть очень важная для инноваций черта — талант предвидения. В 90-е годы, когда предприятия ОПК только и думали, как выжить, воронежские двигателисты под руководством Владимира Сергеевича Рачука построили водородное производство, начали проводить экспериментальные работы по кислородно-метановым двигателям. Уже тогда увидели перспективу в этих направлениях, хотя денег не было, многие работы выполняли за собственные средства. И вот вам результат: сегодня КБХА создает кислородно-водородный двигатель для разгонного блока тяжелой ракеты «Ангара» и разрабатывает кислородно-метановые двигатели, которые будут задействованы в отечественной ракете «Союз-СПГ». А ведь это все задел работы на годы и годы вперед.

— Какова стратегия развития у объединенного коллектива?

— В области ракетного двигателестроения наша страна по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Это подтверждает не только руководство нашей отрасли, но и зарубежные специалисты, которые проявляют большой интерес к российским разработкам. Поэтому стратегия заключается в том, чтобы в составе интегрированной структуры ракетного двигателестроения способствовать сохранению мирового лидерства России в тематике ракетных двигателей и обеспечивать наших головных заказчиков — ракетостроителей — самыми надежными и передовыми образцами техники.

КБХА сегодня способно создавать новые двигатели на любых жидких компонентах топлива в широком диапазоне тяг. Поэтому есть полная уверенность, что наш труд будет востребован еще очень долго.

Конечно, для реализации такой стратегии нужно очень уверенно стоять на ногах. Уже больше года большие ограничения идут по COVID-19, не нужно забывать и о санкционном давлении, которое добралось уже до предприятий нашей отрасли. Но благодаря сплоченности трудового коллектива, ориентации на самодостаточный, не зависящий от иностранных поставщиков производственный цикл мы продолжаем выполнять текущие планы серийного изготовления двигателей и разработку новых образцов.

Главным залогом такой стабильной поступательной работы является, конечно, трудовой коллектив. Не интеллектуальная собственность, не железо составляют главную ценность нашего предприятия. Самое ценное — это люди. Таких специалистов, рабочих, испытателей, которые есть у нашего предприятия, нет, пожалуй, ни в одном зарубежном КБ или заводе.

Немаловажную роль играет и правильное распределение направлений деятельности.

Первым из них является изготовление двигателей, летающих в составе серийных ракет-носителей. На воронежских двигателях РД0110 в составе третьих ступеней ракет «Союз-2.1а» летают наши космонавты, отправляются на орбиту грузовые корабли «Прогресс». Это надежная, проверенная десятилетиями техника, составляющая основу выполнения всей пилотируемой космической программы России.

Двигатель РД0124 в составе ракет «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», «Союз-СТБ» летает сразу с четырех космодромов планеты. Этот двигатель крайне востребован, так как имеет рекордную экономичность среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире. Его модификация — двигатель РД0124А — успешно проходит летные испытания в составе семейства новых ракет «Ангара». И это уже второе ключевое направление нашей деятельности — НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Кроме двигателей для «Ангары» мы осуществляем сборку двигателей РД0110Р для первой ступени ракеты «Союз-2.1в». Пуски этой ракеты также осуществляются в последние годы. Опыт создания данного двигателя показал, что именно в связке КБХА и ВМЗ способны давать максимальную отдачу. Сегодня мало кто в мире может за несколько лет сдать в летные испытания новый ракетный двигатель. Мы на примере РД0110Р выполнили такую работу.

Другая наша перспективная разработка — двигатель РД0146Д — еще находится на стадии наземных испытаний. В него заложены инновационные конструкторские решения. Это первый в России двигатель, выполненный по безгенераторной схеме, есть в нем и такие решения, которые в мире никто еще не реализовывал. Мы надеемся, что он пройдет летные испытания в составе разгонного блока тяжелой модификации ракеты «Ангара» и также получит путевку в летную эксплуатацию.

Сегодня мы своими НИОКРами участвуем практически во всех перспективных проектах создания новых отечественных космических ракет. В создании нового кислородно-керосинового двигателя РД0124МС для ракеты «Союз-5» наш коллектив впервые отрабатывает применение PLM-технологий, позволяющих обеспечивать создание высокотехнологичных изделий от чертежа до поставки заказчику полностью в цифровой среде с отказом от бумажного документооборота.

Также активно ведутся у нас работы по новым кислородно-метановым и электроракетным двигателям. Метановые двигатели, в частности, позволят нашей стране приступить к освоению многоразовых ракетно-космических систем.

Наконец, третье важное направление деятельности — это модернизация и расширение производства продукции гражданского назначения. В этом году в рамках целевого инвестиционного проекта, реализуемого совместно с Фондом развития промышленности, мы выполнили большой объем работ по приобретению и пуско-наладке оборудования в реконструированном цехе гражданской продукции.

Новые станки позволят повысить качество и увеличить объемы продукции, изготавливаемой для крупнейших отечественных заказчиков нефтегазового оборудования. Диверсификация для нашего коллектива — это важная составляющая стабильного финансово-экономического развития.

— Как в перечисленных работах, в первую очередь, НИОКРах участвует молодежь?

— Самым прямым образом. У нас в КБ практически все ключевые направления по созданию новых двигателей возглавляют молодые, но при этом уже опытные специалисты в возрасте до 40 лет. Как можно увидеть из примеров, которые я перечислил, воронежцы сейчас проектируют новую технику на самых разных компонентах топлива. И большую роль в НИОКРах, мы конечно, отдаем молодежи. Без их свежих идей, новых предложений трудно создавать что-то новое. Мы поддерживаем не только профессиональные инициативы молодежи, но и стараемся помогать в социально-бытовом плане. У нас действует Союз молодежи, который организует культурно-массовые мероприятия, помогает молодым специалистам адаптироваться на рабочем месте. Целый ряд конкретных денежных, материальных мер поддержки молодежи заложены в коллективном договоре. Это и подъемные в первые годы работы, и помощь при вступлении в брак, рождении детей, есть программа помощи для вступающих в ипотеку. Предприятие с готовностью оплачивает многим молодым сотрудникам курсы повышения квалификации в сторонних организациях, вузах, поддерживает научно-технические инициативы, участие молодежи в научно-технических конференциях. Наши ребята побеждают в крупных конкурсах профессионального мастерства, например WorldSkills. И вся эта поддержка, мы хорошо понимаем, потом возвращается многократно в виде новых идей, решений, которые привносит молодежь в производственный процесс.

— Можете назвать значимые последние достижения в освоении космоса, которые были бы невозможны без воронежцев?

— Тут далеко ходить не надо. Для начала деятельность российского сегмента МКС, отправка туда космонавтов и полезных грузов, — все это осуществляется с помощью наших двигателей. Совсем недавно произошло знаковое событие для отрасли. Ракета «Протон-М» с нашими двигателями на второй и третьей ступенях вывела в космос новый модуль «Наука», который пристыковался к российскому сегменту МКС и значительно расширил функциональные возможности станции.

На наших двигателях на орбиту выводятся зарубежные спутники, например, линейка космических аппаратов ОneWeb, предназначенная для предоставления глобального доступа в Интернет посредством космической связи. В интересах России в этом году был запущен космический аппарат «Арктика», который поможет нашей стране осваивать одноименную труднодоступную территорию.

Это лишь отдельные примеры нашего вклада в современное освоение космоса. По факту все отечественные космические ракеты в наши дни летают с использованием воронежских двигателей. Нет никаких сомнений, что такое значимое место Воронежского центра ракетного двигателестроения в отрасли сохранится еще многие годы.

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