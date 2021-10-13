Евгений Грабчак: «Потенциал использования газовых турбин на метано-водородном топливе очень высокий»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – Потенциал использования газовых турбин на метано-водородном топливе очень высокий, Минэнерго и МЭИ разработали комплексную научно-техническую программу для развития этого направления в России, сообщил Евгений Грабчак, выступая на сессии «Энергетическое машиностроение: статус производства газовых турбин на территории Российской Федерации» на РЭН-2021.

Он отметил, что сегодня с учётом мирового тренда на экологичность, необходимо обратить внимание на использование газа с примесями, в том числе водорода в контексте создания инновационных газовых турбин в России.

«Минэнерго совместно с Московским энергетическим институтом разработало комплексную научно-техническую программу по газовым турбинам большой мощности, в частности в неё включена возможность создания и применения турбин на метано-водородном топливе. Потенциал таких новых инновационных газовых турбин очень высокий», – сказал замминистра.

Он напомнил, что в России в целом ведётся масштабная работа по внедрению отечественных газовых турбин всех видов мощности.

«В этом году в рамках программы модернизации теплоэлектростанций был проведён конкурсный отбор проектов с использованием инновационных газовых турбин с жёсткими требованиями по локализации, призванный в первую очередь поддержать создание газовых турбин большой мощности. Это один из шагов по разработке данного направления», – напомнил замглавы Минэнерго.

Евгений Грабчак добавил, что в России есть значительный объём спроса на газовые турбины для модернизации электростанций – порядка 12 газовых турбин средней и большой мощности ежегодно.

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