Евгений Грабчак: «В России сохранится тренд естественного роста потребления электроэнергии на 1-1,5% ежегодно»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – В России сохранится тренд естественного роста потребления электроэнергии на 1-1,5% в год, структура энергобаланса останется стабильной, сообщил Евгений Грабчак, выступая на сессии «Малая атомная энергетика, энергообеспечение для регионов и промышленности» «Российской энергетической недели».

По словам замглавы Минэнерго, существующий энергобаланс России доказал свою эффективность.

«Структура энергобаланса России стабильна и, скорее всего, будет оставаться стабильной с учётом естественного роста потребления порядка 1-1,5% в год. Тренд роста потребления в этих пределах сохранится», – сказал он.

Евгений Грабчак отметил, что объёмы тепловой генерации, работающей на базе угля будут сокращаться. К 2035 году по плану её доля в выработке составит порядка 9,5%, к 2050 году – 4,5%.

«Конечно, вырастет доля генерации на базе газа, атомная генерация останется примерно в тех же масштабах, рост к 2035 году составит порядка 2%, к 2050 году – чуть более 4,5%, ВИЭ покажут небольшой рост», – добавил замминистра.

«У нас есть конкуретное преимущество – это наша энергосистема, наши ископаемые энергоресурсы. Отказываться полностью от такого преимущества в угоду трендам было бы неправильно», – заключил он.

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