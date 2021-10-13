Г. Карасин: Россия дорожит добрососедскими связями с Республикой Корея

Source: Russia – Council of the Federation
В рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с депутатом Национального собрания Республики Корея.
Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын. Мероприятие состоялось в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
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«Мы очень дорожим нашими добрососедскими связями с Республикой Корея», — сказал Григорий Карасин.
Сенатор подчеркнул, что Республика Корея является важным партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что в России высоко оценивают динамику межгосударственных отношений, которым в прошлом году исполнилось тридцать лет.
Григорий Карасин особо выделил возросшую роль российско-корейского межпарламентского диалога. Сенатор поблагодарил корейскую сторону за приглашение российских парламентариев принять участие в работе 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, который состоится в Республике Корея в декабре этого года.
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Григорий Карасин
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын
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Особое значение, по его словам, имел визит Председателя Национального собрания Республики Корея в Россию в мае нынешнего года, а также его встреча с Председателем Совета Федерации в ходе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.
Парламентарии обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические связи, а также ситуацию на Корейском полуострове.
Ин Чже Гын выразила благодарность российской стороне за усилия, предпринимаемые для снижения напряженности в регионе.