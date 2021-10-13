Г. Карасин: Россия дорожит добрососедскими связями с Республикой Корея

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с депутатом Национального собрания Республики Корея.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын. Мероприятие состоялось в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

«Мы очень дорожим нашими добрососедскими связями с Республикой Корея», — сказал Григорий Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Республика Корея является важным партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что в России высоко оценивают динамику межгосударственных отношений, которым в прошлом году исполнилось тридцать лет.

Григорий Карасин особо выделил возросшую роль российско-корейского межпарламентского диалога. Сенатор поблагодарил корейскую сторону за приглашение российских парламентариев принять участие в работе 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, который состоится в Республике Корея в декабре этого года.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

1 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

2 из 13

Григорий Карасин

3 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

4 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

5 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

6 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

7 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

8 из 13

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

9 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

10 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

11 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

12 из 13

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Национального собрания Республики Корея, руководителем исследовательского центра «За демократию и процветание государства» Ин Чже Гын

13 из 13

Особое значение, по его словам, имел визит Председателя Национального собрания Республики Корея в Россию в мае нынешнего года, а также его встреча с Председателем Совета Федерации в ходе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Парламентарии обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические связи, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Ин Чже Гын выразила благодарность российской стороне за усилия, предпринимаемые для снижения напряженности в регионе.

MIL OSI