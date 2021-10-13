«Газпром» и Правительство РФ подписали соглашение о намерениях в области водородной энергетики

Source: Gazprom in Russian
Релиз
13 октября 2021, 17:10
Сегодня в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» — 2021 заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин подписали Соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа».
Соглашение, в частности, направлено на ускорение развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики, создание пилотных проектов.
В соответствии с документом «Газпром» разработает и представит на утверждение в Правительство РФ «дорожную карту». В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план мероприятий по их достижению.
Реализовывать «дорожную карту» «Газпром» и Правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.
Справка
5 августа 2021 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития водородной энергетики в РФ.
Управление информации ПАО «Газпром»
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