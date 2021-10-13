В. Тимченко: Мы стремимся к дальнейшему развитию взаимоотношений с депутатами Национального совета Словакии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях в рамках визита делегации Словацкой Республики в Нижний Новгород.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом Словацкой Республики Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека.

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Сенатор рассказал, что в рамках программы визита в Нижний Новгород словацкая делегация под руководством Министра иностранных и европейских дел Ивана Корчока участвовала в церемонии высадки дуба в городском Парке Славы и установке мемориальной таблички в честь Александра Дубчека. Также словацкие гости посетили Горьковский автомобильный завод, возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы. В мероприятиях принял участие председатель Комитета по международным делам Национального совета Словацкой Республики, председатель группы депутатов по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации Мариан Керы.

В рамках межпарламентского сотрудничества мы продолжаем развивать рабочие и дружеские взаимоотношения с депутатами Национального совета Словацкой Республики

«В рамках межпарламентского сотрудничества мы продолжаем развивать рабочие и дружеские взаимоотношения с депутатами Национального совета Словацкой Республики. Группа по сотрудничеству, сформированная в Совете Федерации, насчитывает свыше сорока человек. В настоящее время в связи с приходом новых сенаторов ее состав обновляется. Есть планы по активизации взаимодействия между нашими странами на уровне регионов, поскольку существует серьезный взаимный интерес, и мы понимаем, что у нас достаточно ресурсов для успешной реализации интересных социальных, экономических, культурных совместных проектов», – отметил Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека

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Вячеслав Тимченко принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека

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Вячеслав Тимченко принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека

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Вячеслав Тимченко принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека

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Вячеслав Тимченко принял участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 100-летию со дня рождения чехословацкого общественного и политического деятеля Александра Дубчека

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В мероприятиях в Нижнем Новгороде также участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Российской Федерации Любомир Регак, Посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька. С российской стороны — заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного Собрания региона Евгений Люлин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, представители администрации города и промышленных предприятий.

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