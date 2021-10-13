В Санкт-Петербурге начинает работу Третий Евразийский женский форум

Source: Russia – Council of the Federation

Пленарную сессию откроет Председатель Совета Федерации В. Матвиенко.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга находится в Санкт-Петербурге для участия в работе Третьего Евразийского женского форума. Организаторы мероприятия — Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума – Фонд Росконгресс.

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Тема мероприятия — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В современном мире этот вопрос приобретает особую актуальность, основными задачами становятся укрепление международного сотрудничества в целях усиления роли женщин для достижения целей устойчивого развития, формирование женской повестки, а также новых подходов к решению глобальных вопросов в условиях новой реальности, отмечают организаторы мероприятия.

Форум пройдет на площадках Таврического дворца, Парламентского центра, Музейно-выставочного комплекса «Вселенная воды».

В течение трех дней состоятся пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики.

Важной частью программы традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них — выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, презентация Делового женского альянса БРИКС.

Особое внимание будет уделено проектам Евразийского женского форума: в программе — международный телемост женщин-победителей Стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов, прямая линия с женщинами-предпринимателями, открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом».

Впервые состоится встреча Международного клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST AWARD).

В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Форум пройдет очно с использованием современных форматов, таких как телемосты и онлайн-включения. Такая форма проведения позволит максимально расширить охват аудитории и обеспечит ее вовлеченность в работу основных площадок.

Третий Евразийский женский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом требований Роспотребнадзора и ВОЗ.

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