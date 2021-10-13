Source: Russia – Council of the Federation

На старт вышло около 500 девушек, к которым присоединились именитые спортсменки и известные представительницы бизнеса и политики.

В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег. Мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга и Фонда Росконгресс.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы Российской Федерации, гости и участники Третьего Евразийского женского форума.

По словам одного из организаторов мероприятия — заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмада Ахмадова, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики на старт вышло около 500 жительниц Санкт-Петербурга — сторонниц здорового образа жизни, к ним присоединились известные спортсмены и представители бизнеса и политики. «Маршрут утреннего забега проходит по живописным аллеям Таврического сада, знаменитого своим выставочным оранжерейным залом с уникальными и экзотическими растениями. Протяжённость кросса составляет три километра. В рамках мероприятия также запланированы концертная программа, зона активностей и фото-зона. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм», — сообщил сенатор.

В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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В Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоялся Женский забег

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Обращаясь к участницам забега, Мохмад Ахмадов назвал его «правильным стартом», который фактически открывает Третий Евразийский женский форум и позволяет его участницам зарядиться энергией перед плодотворной работой на дискуссионных площадках Форума.

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