В. Матвиенко: Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча Председателя СФ и Председателя Центральноамериканского парламента прошла «на полях» Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес в Санкт-Петербурге «на полях» Третьего Евразийского женского форума. Основной темой беседы стали вопросы расширения межпарламентских связей.

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По мнению спикера СФ, участие Председателя ПАРЛАСЕН в нынешнем форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и свидетельствует о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.

«ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня», — отметила Валентина Матвиенко.

По словам Председателя СФ, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко напомнила, что во всех национальных парламентах государств Центральной Америки работают группы дружбы с Россией. «Россия готова к заключению соглашения об участии в качестве наблюдателя в Центральноамериканской интеграционной системе, которое придаст дополнительный стимул развитию всего комплекса связей».

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Валентина Матвиенко

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Салинас Фернандес

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Председатель СФ поддержала инициативу ПАРЛАСЕН по созданию Евразийско-Латиноамериканской парламентской ассамблеи. Валентина Матвиенко считает, что проект заслуживает проработки в плане развития диалоговых механизмов евразийского интеграционного пространства и латиноамериканского региона.

Собеседницы отметили, что поддерживают инициативы, осуществляемые в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и Центральноамериканским парламентом.

Также были затронуты вопросы преодоления последствий пандемии. «Латиноамериканские парламентарии активно подключились к совместным усилиям по противодействию этой новой глобальной угрозе», — сказала Валентина Матвиенко.

Фанни Каролина Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией, в том числе по парламентской линии. Особый интерес представляет участие РФ в миссиях по наблюдению за выборами в странах Центральной Америки.

Во встрече также принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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