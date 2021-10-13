В. Матвиенко: Российско-узбекистанские отношения продолжают динамично развиваться, охватывая все новые сферы сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ встретилась «на полях» Третьего Евразийского женского форума с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Валентина Матвиенко

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась «на полях» Третьего Евразийского женского форума с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Собеседницы обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия.

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По словам спикера СФ, российско-узбекистанские отношения продолжают развиваться поступательно, охватывая все новые сферы сотрудничества. «Мы заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на более высокий уровень, наполнить его новыми, совместными проектами».

Валентина Матвиенко считает, что значительные резервы имеются и в развитии связей по парламентской линии.

Нацелены на продолжение эффективного партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах

Председатель Совета Федерации отметила активную работу делегации Узбекистана в различных Комиссиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ. «Нацелены на продолжение эффективного партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах».

Участники встречи затронули также вопросы направления наблюдательных миссии на выборы в России и Узбекистане.

Танзила Нарбаева отметила высокое качество двусторонних отношений, в том числе в области экономики и в миграционной сфере. По ее словам, необходимо плотное сопровождение двусторонних проектов совместными усилиями парламентариев обеих стран.

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