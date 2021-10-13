В. Матвиенко посетила презентацию кабинета «медицины будущего» и поблагодарила врачей за участие в Евразийском женском форуме

Source: Russia – Council of the Federation

Интерактивное общение прошло в рамках открытия платформы «Миссия женщин – вместе за здоровое общество».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках открытия платформы «Миссия женщин – вместе за здоровое общество» Третьего Евразийского женского форума посетила презентацию кабинета медицины будущего. Уникальная интерактивная инсталляция продемонстрировала вектор развития современных диагностических технологий.

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Спикер СФ отметила, что на видеосвязи с «кабинетом будущего» были специалисты из многих регионов России и стран мира. Она поблагодарила их за неравнодушие и вовлеченность в работу международного форума, а также за работу в период пандемии.

«В этой особой интерактивной, в чем‑то футуристической атмосфере, становится все более очевидным, что развитие здорового общества невозможно без активного развития науки», — считает Валентина Матвиенко. Она напомнила о развитии телемедицины, разработке хирургических комплексов-роботов, передовых технологиях, которые все активнее используются в практической медицине для диагностики, лечения и реабилитации.

Вместе с тем Председатель СФ подчеркнула: «Какими бы ни были совершенными роботы, ничто не заменит чуткость и внимательность врача». Спикер Совета Федерации добавила, что среди разработчиков новых вакцин против коронавируса более 20 процентов ученых женщины.

Презентация кабинета медицины будущего в рамках открытия платформы «Женщины за здоровое общество»

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Валентина Матвиенко

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Презентация кабинета медицины будущего в рамках открытия платформы «Женщины за здоровое общество»

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Презентация кабинета медицины будущего в рамках открытия платформы «Женщины за здоровое общество»

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Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость продвигать самые современные достижения медицины. По ее мнению, женщины многое могут сделать во внедрении таких прорывных идей и технологий. «В рамках Евразийского женского форума мы будем создавать условия, чтобы женщины имели возможность себя реализовать. Это будет теперь наша постоянная работа при участии медиков из разных российских регионов и стран мира».

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области такие методики играют большую роль в предупреждении развития заболеваний. «Уверена, что форум даст хороший импульс для их активного тиражирования, и «Кабинет будущего» изменит свой статус на «кабинет настоящего».

В презентации также приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы РФ, гости форума.

В сегодняшней реальности самой актуальной проблемой в мире становятся хронические болезни и генетические заболевания, это значит, что без постоянного мониторинга здоровья населения при помощи новых информационных технологий нам уже не обойтись, отметила руководитель сети клиник Елена Жидкова. «Начался процесс перестройки модели взаимодействия системы здравоохранения с человеком, в основе которой будут лежать, в том числе большие данные».

В кабинете «медицины будущего» участники форума смогут пройти генетический чек-ап «Женское здоровье» под руководством специалиста по генетическим исследованиям и в сопровождении интерактивной презентации на большом экране.

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