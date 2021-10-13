Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации открыла пленарную сессию Третьего Евразийского женского форума и подвела итоги Региональной недели.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла пленарное заседание в рамках Третьего Евразийского женского форума. По ее словам, это заседание – своеобразный пролог форума, что позволит подойти к главному дню мероприятия уже с первыми результатами и решениями.

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Спикер СФ подчеркнула, что работа по подготовке Форума шла фактически без пауз на протяжении трех лет, и прежде всего, на уровне Совета Евразийского женского форума. В его «портфеле» уже 23 проекта, в которых принимают участие не только российские компании, научные и общественные организации, но и крупные международные объединения.

В качестве примера Валентина Матвиенко привела проект «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности», поддержанный ЮНЕСКО, Российской академией наук, Академией наук Франции, Евразийским патентным ведомством и крупнейшими российскими вузами. Партнерами проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие» выступили ЮНИДО и другие организации системы ООН, промышленные холдинги и корпорации.

Основным событием стал марафон «Здоровье женщин – благополучие нации». К нему присоединились более 400 организаций из 57 российских регионов. Всего участниками марафона стали более миллиона человек

Валентина Матвиенко подвела основные итоги российской региональной недели, предшествовавшей Форуму. По ее словам, основным событием стал марафон «Здоровье женщин – благополучие нации». К нему присоединились более 400 организаций из 57 российских регионов. Всего участниками марафона стали более миллиона человек.

Председатель СФ обратила внимание, что мероприятия марафона будут транслироваться и на цифровой платформе «Женщины за здоровое общество», созданной участниками образовательной программы «Женщина-лидер». «Основная задача работы здесь – выработать подходы к обеспечению широкомасштабной кампании по постковидной реабилитации и всеохватной вакцинации».

Также спикер СФ отметила такие проекты, как марафон «Дети – будущее мира» и марафон «Компас женского лидерства», который прокатился через 11 часовых поясов России – от Дальнего Востока до Калининграда. Среди ярких событий недели Валентина Матвиенко назвала сессию «Женщины в АПК» под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Председатель СФ поддержала идею учредить премию Евразийского женского форума «Женщины в АПК». «Считаю, что это очень хорошая инициатива, и такая премия поддержит женщин села».

Темы, поднятые на марафоне «Голос женского бизнеса», продолжат обсуждаться на платформе «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики».

По словам Валентины Матвиенко, Региональная неделя вызвала большой интерес со стороны общественности, рост числа новых посетителей сайтов Евразийского женского форума и партнеров.

Председатель СФ подчеркнула, что главная цель глобального женского сообщества – повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития.

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Пленарная сессия Третьего Евразийского женского форума

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Пленарная сессия Третьего Евразийского женского форума

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Торжественное гашение памятной марки третьего Евразийского женского форума

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Торжественное гашение памятной марки третьего Евразийского женского форума

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Торжественное гашение памятной марки третьего Евразийского женского форума

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Торжественное гашение памятной марки третьего Евразийского женского форума

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Пленарная сессия Третьего Евразийского женского форума

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Виктория Абрамченко указала, что эра агрессивного потребления ресурсов постепенно заканчивается. «Настало время бережливого производства и потребления. В противном случае последствия будут непоправимыми».

Она подчеркнула, что Россия выбрала для себя путь экологически и климатически ответственного государства. «К 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления «зеленой» экономики. Президент России Владимир Путин поставил перед нами национальные цели развития до 2030 года. Такие задачи сформулированы очень четко, они синхронизированы с принципами устойчивого развития».

Виктория Абрамченко отметила, что много женщин занимается непосредственной реализацией этих задач в России и на международных площадках.

Заместитель Председателя Правительства РФ информировала о подготовке в стране глобальной экологической реформы и необходимости реализовывать в полном объеме принцип расширенной ответственности производителей. «Сто процентов упаковки должно утилизироваться. По поручению Президента мы внедряем в реформу обращения с отходами принцип «загрязнитель платит», чтобы мотивировать производителя использовать наиболее экологичные материалы и упаковку, чтобы перестать производить товары, которые невозможно переработать. Уверена, что при поддержке Совета Федерации, экосообщества эта законодательная инициатива будет реализована в ближайшее время», — сказала она.

В формате видеоконференции выступила вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан. По ее словам, Форум объединяет большинство женщин мира. «Роль женщин сегодня крайне велика. Мы можем сделать мир более справедливым, помочь бороться с глобальными вызовами», — сказала она.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Али кызы Гафарова считает, что темы, которые обсуждаются в рамках Евразийского женского форума, дают возможность рассмотреть наиболее актуальные вопросы современной жизни, повышают статус женщин в мире.

Сагиба Али кызы Гафарова заявила, что полное раскрытие потенциала женщин – основа построения здорового общества.

Как отметила Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Третий Евразийский женский форум еще раз продемонстрировал усиление роли женщин в решении социально-экономических вопросов своих стран. Форум демонстрирует новые подходы в женской повестке дня.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что Узбекистан готов делиться своим опытом в самых различных областях и открыт для сотрудничества. Она пригласила принять участие в работе женского форума в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году, который пройдет в Самарканде.

По словам председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой, Евразийский женский форум является важной площадкой для взаимодействия женщин, обеспечивает гармонизацию усилий в решении различных вопросов современности, обмен мнениями и опытом в деле продвижения прав женщин.

На пленарном заседании выступил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Также состоялись выступления Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперанса Лауринда Франсишку Биаш, Председателя Национальной ассамблеи Народной Республики Бангладеш Ширин Шармин Чоудхури, Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебреисуса, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Ларисы Борисовой, заместителя Председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Кауме, заместителя Председателя Великого Государственного Хурала Монголии, руководителя монголо-российской парламентской группы Салдангийн Одонтуяа, Председателя Сената Габонской Республики Люси Милебу Обюсон, заместителя Торага Жогорку Кенеша Киргизской Республики Аиды Касымалиевой, Председателя Сената Парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномоне, заместителя председателя Народной демократической партии Таджикистана, председателя Национального комитета по народонаселению и развитию Хайринисо Юсуфи, руководителя проекта «Женщина-лидер» Марии Афониной, руководителя женской парламентской фракции в Собрании Исламского Совета Ирана Фатеме Кесемпур и др.

В ходе пленарной сессии состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной Евразийскому женскому форуму.

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