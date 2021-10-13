Встреча с главами спецслужб стран СНГ

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания!

Приветствую всех вас в столице России, руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Практика регулярных встреч в таком формате доказала свою востребованность, и в этот раз в ходе заседания вам предстоит всесторонне обсудить ситуацию в регионе, да и мире в целом, определить спектр основных внутренних и внешних вызовов для наших стран и всего Содружества, а также пути нейтрализации потенциальных угроз.

В этом году СНГ исполняется тридцать лет. Всё это время наша организация неизбежно сталкиваясь с непростыми испытаниями динамично меняющегося мира, на фоне многих факторов неопределённости стремилась действовать на принципах равноправия и взаимного учёта интересов, фактически стала и сохранила позиции самого крупного по составу участников регионального объединения на постсоветском пространстве. И подчеркну: [она] служит авторитетной, а порой и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового взаимодействия наших государств.

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Народы Содружества связывает общее прошлое, многовековой опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества, переплетение миллионов человеческих судеб. Мы в России дорожим и гордимся этим наследием и хорошо понимаем, что сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решить самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнёры и союзники вместе работать ради успешного, благополучного будущего.

Особо отмечу, что за прошедшие десятилетия органы безопасности и разведслужбы стран Содружества всегда стремились тесно координировать свою работу по обеспечению безопасности государства и общества, защите прав и свобод граждан и на этом пути добились значимых результатов.

И сегодня ваша общая и главная задача остаётся неизменной – это надёжная защита стабильности, суверенитета и мирного развития наших стран, содействие многомерным интеграционным процессам на пространстве СНГ.

Как и прежде, вашим ведомствам важно чётко отслеживать складывающуюся обстановку, любые вызовы и риски, всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной, политической, экономической, гуманитарной сфер, и адекватно на них реагировать.

За прошедшие годы мы убедились, что тесное партнёрство ваших ведомств заметно укрепляет безопасность на пространстве Содружества, помогает более эффективно бороться с общими угрозами, среди которых – международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность, незаконная миграция.

Вместе с тем, надо двигаться дальше, повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям.

Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьёзное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье и других регионах.

В том числе и эти вопросы подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года. Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ.

Обстановка в Афганистане непростая, Вы это прекрасно знаете. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки, правила. При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ. Из Ирака, Сирии туда активно «стягиваются» боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии.

В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого – координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации, тем более что опыт успешной работы на этом направлении у вас есть, в том числе в рамках Антитеррористического центра СНГ.

Среди ваших приоритетов – обеспечение безопасности стран Содружества в информационной сфере. Все последние годы информационное пространство, глобальная сеть динамично развиваются, открывают новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения. И вместе с тем цифровые технологии всё чаще используются для преступных действий – от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная, криминальная деятельность, конечно же, требует особого внимания со стороны ваших ведомств.

Отдельно подчеркну, что на пространстве Содружества сегодня активно идут интеграционные процессы, растут объёмы и интенсивность торгово-инвестиционных, финансовых, транспортных потоков. И мы должны понимать, что такая созидательная работа, использование нами конкурентных преимуществ, объединение потенциалов для решения общих задач вызывают далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку».

Поэтому ваши службы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать на укрепление его конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития, защищать законные права наших предпринимателей и компаний.

Важно и дальше развивать обмен информацией, в том числе аналитической и прогнозной, совершенствовать методы и формы взаимодействия, делать их более современными и эффективными.

И конечно, государствам СНГ надо продолжать совместную подготовку кадров, регулярно повышать квалификацию сотрудников органов безопасности и разведслужб. Опыт такой работы у вас достаточный, и нужно активнее его использовать. Нельзя забывать: за перспективными, талантливыми специалистами – безусловно, будущее ваших ведомств.

Уважаемые участники заседания!

Уверен, что нынешняя встреча, а главное – постоянная совместная работа ваших структур помогут эффективно решать ключевые проблемы безопасности и стабильности СНГ, будут содействовать мирному и благополучному развитию наших стран, наших народов.

Желаю вам новых успехов в службе и всего самого доброго.

Благодарю за внимание, и, как и договорились, Сергей Евгеньевич возьмёт слово. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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