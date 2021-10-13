А. Яцкин: Участие женщин необходимо в выработке решений по всему спектру задач устойчивого развития

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ выступил на торжественном открытии экологической платформы Третьего Евразийского женского форума.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области открыл работу экологической платформы и стратегической сессии «Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее» в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт‑Петербурге.

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В своем выступлении он отметил, что задачей данной площадки является обсуждение и продвижение вклада женщин в поиск ответов на глобальные экологические вызовы. «Руководство России на самом высоком уровне придает большое значение тому, чтобы голос женщин был услышан», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Сенатор акцентировал необходимость активного участия женщин в выработке решений по всему спектру тесно сопряженных друг с другом задач устойчивого развития: от борьбы с бедностью и перехода к экономике замкнутого цикла, до сохранения экосистем, биоразнообразия, а также климатической повестки.

Никто иной как женщина, начиная от рождения и воспитания детей до принятия управленческих решений и международного сотрудничества обеспечивает ту самую необходимую устойчивость

По словам Андрея Яцкина, ключевая роль женщин в этих вопросах связана с присущим женщине неравнодушием, чувством ответственности и гармонии. «Никто иной как женщина, начиная от рождения и воспитания детей до принятия управленческих решений и международного сотрудничества обеспечивает ту самую необходимую устойчивость», — заявил Андрей Яцкин.

Отдельно первый вице-спикер СФ остановился на важности объединять усилия, исключить любые проявления конфронтации или недобросовестной конкуренции перед лицом общих современных климатических и экологических вызовов. «Именно женщины должны быть в авангарде конструктивного международного диалога и сотрудничества», — убежден сенатор.

«Предстоящее обсуждение вопросов устойчивого развития, анализ лучших практик в рамках международных конкурсов экологической платформы форума послужат источником идей для законодательного регулирования», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко поблагодарила сенаторов за пристальное внимание к экологическим проблемам, поддержку правительственных экологических и климатических инициатив. «Не случайно первый день работы Третьего Евразийского женского форума связан именно с экологической повесткой. Как в каждой семье за сохранение домашнего очага отвечает женщина, так и в вопросах сохранения планеты, ее благополучия ключевая роль — у женщин».

Вопросы экологии — чистый воздух, чистая вода, чистая земля и, в целом, чистая планета – волнуют во всем мире миллионы женщин — экологов, политиков, волонтеров, ученых, подчеркнула вице-премьер Правительства РФ. Она также рассказала о мерах, принимаемых в России в сфере охраны окружающей среды.

Состоялась содержательная дискуссия, посвященная приоритетам климатических стратегий в разных странах мира, участию женщин в решении вопросов экологической повестки.

В мероприятии приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, КомароваНаталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, представители российских и зарубежных компаний, научного и экспертного сообщества.

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