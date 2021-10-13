А. Артамонов посетил в Кисловодске строящиеся объекты города-курорта

Source: Russia – Council of the Federation

Темпы строительных работ на проспекте Ленина и в новой школе выросли, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области совершил рабочую поездку в Ставропольский край. Совместно с исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Андреем Хлопяновым, министром жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романом Марченко и исполняющим обязанности главы города-курорта Вячеславом Сергиенко сенатор ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска.

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В настоящее время на проспекте Ленина возводятся ротонда и фонтаны. Реновация Старого озера на стадии благоустройства прилегающей̆ территории. В новой школе на 1000 мест по улице Замковая выполняются кровельные и отделочные работы, ведется устройство инженерных коммуникаций, подпорных стен и внутриплощадочной сети. В детском саду на 280 мест по улице Замковая идут отделочные работы.

Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ставропольский край и ознакомился с ходом строительных работ на ряде объектов Кисловодска

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По итогам осмотра объектов Анатолий Артамонов отметил, что темпы строительных работ на проспекте Ленина и в новой школе увеличились.

«Работы здесь еще много, но, тем не менее, строители молодцы. Мы также договорились, что детский сад будет сдан в эксплуатацию через 15 дней. Что касается Старого озера, то здесь следует существенно ускорить темпы работ», — сказал сенатор.

Анатолий Артамонов также подчеркнул, что на всех объектах необходимо увеличивать количество рабочих и техники, наращивать темпы строительства, но без ущерба качеству выполняемых работ.

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