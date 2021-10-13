А. Акимов: Вопрос северного завоза будем держать под особым контролем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Северный завоз: совершенствование механизмов государственной поддержки».

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Северный завоз: совершенствование механизмов государственной поддержки».

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Сенатор отметил, что государство все большее внимание уделяет развитию Арктики, повышению качества жизни людей в Арктической зоне. Проделана большая работа по совершенствованию законодательной базы, необходимой для развития этого макрорегиона.

Александр Акимов напомнил, что необходимость государственной поддержки осуществления северного завоза отражена в недавно принятых стратегических документах. «Согласно Основам государственной политики в Арктике одной из основных задач в сфере социального развития Арктической зоны является создание системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров в целях обеспечения доступных цен на них для граждан и хозяйствующих субъектов».

Парламентарий сообщил, что в настоящее время в рамках северного завоза 70 проц. завозимых грузов составляют нефтепродукты — уголь, мазут, горюче-смазочные материалы, остальное — товары первой необходимости.

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Александр Акимов

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Виктор Новожилов

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Анатолий Широков

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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По мнению Александра Акимова, систему организации и проведения северного завоза необходимо и дальше совершенствовать. В частности, нужно создать специализированную электронную площадку для государственных закупок топлива, продовольствия и других товаров, требующихся для осуществления завоза.

Кроме того, считает сенатор, схемы северного завоза должны учитывать региональную дифференциацию, особенности каждого субъекта РФ. Он также отметил необходимость совершенствования контрактной системы завоза товаров в районы Крайнего Севера, выравнивания цен на товары, перевода на федеральный уровень функции по обслуживанию северных автодорог — автозимников.

В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, советник Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова, директор Департамента региональной политики Министерства экономического развития РФ Алексей Храпков, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин, заместитель губернатора – председателя правительства, начальник департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Виктор Бочкарев, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев и др.

Участники дискуссии затронули вопросы усиления координации органов публичной власти и межведомственного взаимодействия при осуществлении северного завоза, строительства транспортно-логистических центров, развития транспортной инфраструктуры рек, расположенных в этих районах, и Северного морского пути. Они высказали мнение о необходимости принятия нормативного правового акта, который бы регулировал отношения, связанные с осуществлением северного завоза, а также предусматривал меры по его государственной поддержке.

С учетом озвученных предложений по итогам «круглого стола» будут подготовлены рекомендации профильным министерствам и ведомствам. «Вопрос северного завоза будем и дальше держать под особым контролем», — подчеркнул Александр Акимов.

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