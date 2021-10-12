Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКК Энергия13.10.2021 00:05

95 лет со дня рождения Глеба Юрьевича Максимова

Сегодня, 12 октября 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения учёного и инженера-конструктора в области созданияракетно-космической техники, лауреата Ленинской премии Глеба Юрьевича Максимова.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: инженер-механик (1949 г.); д.т.н. (1969 г.). Работал: с 1949 года — в НИИ № 4 МО СССР; с 1956 по 1968 гг. — в ОКБ-1/ЦКБЭМ (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от старшего инженера до заместителя начальника отдела.

Принимал участие в разработке и реализации проектов полетов первого искусственного спутника Земли, первых отечественных автоматических межпланетных станций к Луне, Марсу, Венере, в проектной разработке пилотируемых лунных комплексов по программам Л-1, Н-1-Л-3. Был одним из руководителей и разработчиков первого отечественного проекта трехместного пилотируемого тяжелого межпланетного корабля с ядерным двигателем для полетов по траектории с облетом Марса, который стал основой для выбора характеристик ракеты-носителя Н-1.

Лауреат Ленинской премии (1960 г.). Награжден орденами Ленина (1961 г.), «Знак Почета» (1957 г.).

Выдающийся конструктор, один из пионеров мировой практической космонавтики, Глеб Юрьевич Максимов скончался 26 августа 2001 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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