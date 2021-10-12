Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Композит12.10.2021 06:45

60 лет Александру Германовичу Бересневу

Сегодня, 12 октября 2021 года, исполняется 60 лет выдающемуся специалисту в области металловедения Александру Германовичу Бересневу.

Александр Береснев окончил Пермский политехнический институт: инженер-металлург (1983 г.), Институт современного бизнеса: экономист (1997 г.); к.т.н. (1987 г.), член-корреспондент Международной инженерной академии (2006 г.).

С 1987 года работает в НПО «Композит» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от старшего инженера (1987-1988 гг.) до генерального директора (с 2006 года). Участвовал в создании и отработке металлических материалов для системы «Энергия-Буран».

Вел металловедческие и технологические работы в области материалов, работоспособных при криогенных температурах, участвовал в экспертных исследованиях. Принимал участие в обеспечении создания изделия «Синева».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2010 г.), медалями «40 лет полету Ю.А. Гагарина (2001 г.), «70 лет городу Королеву» (2008 г.), ведомственными знаками. «Заслуженный создатель космической техники» (2008 г.).

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