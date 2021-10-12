Ю. Архаров: Внедрение цифровых технологий в медицину способствует достижению целей нацпроекта «Здравоохранение»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении».

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)».

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Мероприятие открылось в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (МГМУ). Конгресс проводится при взаимодействии Совета Федерации и Первого МГМУ, при поддержке профильных федеральных министерств и ведомств.

«В этом году исполнилось 10 лет с момента старта государственного проекта создания электронного здравоохранения. Однако качественный скачок процесса цифровизации отрасли произошёл лишь за последние два года», — отметил Юрий Архаров.

Пандемия значительно ускорила процесс внедрения телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов

По словам сенатора, получение качественной и доступной медицинской помощи стало невозможным без информатизации здравоохранения. «Пандемия значительно ускорила процесс внедрения телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов».

Парламентарий уверен, что успешная цифровизация отрасли будет способствовать достижению основных целей нацпроекта «Здравоохранение». «Национальный проект определил цифровизацию этой сферы как одну из ключевых задач, итогом реализации которой станет снижение смертности населения, а также увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году».

Юрий Архаров принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)»

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Юрий Архаров

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Юрий Архаров принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)»

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Юрий Архаров принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)»

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Юрий Архаров принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)»

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Юрий Архаров принял участие в Международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Сеченовский форум по цифровому здравоохранению (Цифроайтимед)»

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Юрий Архаров

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Юрий Архаров отметил, что цифровые технологии способствуют получению структурированной оперативной информации, которая необходима как врачам, так и специалистам в сфере управления, избавляют от рутинной бумажной работы, помогают повысить квалификацию медработников на основе непрерывного образования, улучшают медицинскую инфраструктуру, а телемедицинские технологии позволяют сделать медпомощь доступной для пациентов в любой точке страны.

«На сегодняшний день потребность в цифровых технологиях продолжает расти, и за ними — будущее. Международный конгресс «Цифроайтимед» должен стать драйвером для развития цифровой медицины, площадкой для обсуждения вопросов применения инновацинной безопасности, расширения возможностей телемедицинских технологий», — подчеркнул сенатор.

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