Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#NAUKA 0+12.10.2021 18:39

ЦЭНКИ на фестивале NAUKA 0+

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принял участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+, прошедшем 8-10 октября 2021 года в городе Москве. Одна из основных экспозиций проекта была развернута в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В кооперации с предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» ЦЭНКИ представил макет стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области. Строящийся стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год в грузовом и пилотируемом вариантах. Он занимает площадь 109 гектаров, где предусмотрено строительство более 10 зданий и сооружений.

Фестиваль NAUKA 0+ — один из крупнейших научно-популярных проектов мира, это более 10 000 бесплатных мероприятий в 80 регионах РФ, выступления лауреатов Нобелевской премии, крупнейшая интерактивная выставка, виртуальные лабораторные, дискуссии, показы научных фильмов и многое другое.

Основные события в Москве прошли на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, парка «Зарядье», Российской академии наук, на тематических площадках Года науки и технологий (НИТУ «МИСиС», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский авиационный институт, Музей космонавтики, Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Яндекс, НИУ ВШЭ), в более чем 90 вузах, музеях и научных центрах.

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