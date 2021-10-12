Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Saratov Fall Meeting12.10.2021 20:16

Центр Келдыша на Международной конференции «Saratov Fall Meeting – 2021»

XXV Международная конференции «Saratov Fall Meeting — 2021» прошла на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Научный сотрудник отдела нанотехнологий Центра Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Максим Матасов в рамках работы IX Симпозиума по оптике и биофотонике выступил с докладом «Квазиклассический подход к теоретическому расчету коэффициента поглощения вертикально-ориентированного массива углеродных нанотрубок в инфракрасном диапазоне».

Данная работа выполнена в инициативном порядке для создания перспективных разработок хорошо поглощающих покрытий. Такие исследования могут найти применение во многих отраслях космической промышленности, начиная от исследовательских приборов до космических аппаратов.

В этом году на международной конференции «Saratov Fall Meeting» в ходе пленарных заседаний и лекционных сессий состоялись выступления нобелевских лауреатов и известных учёных из Израиля, Китая, Австрии, Великобритании, США и других стран.

MIL OSI