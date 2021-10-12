Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ночные волки12.10.2021 19:36

Торжественная передача подарков от «Ночных волков»

В школе № 18 города Красногорска прошло мероприятие по торжественной передаче школьному музею памятных подарков от Красногорского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» по итогам Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60»

В мероприятии приняли участие ребята школы № 18 города Красногорска, представители Красногорского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Виталий Падалкин (Военный) и Сергей Пинькин (Гомельский), а также директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Красногорская школа № 18 на постоянной основе принимает участие в мероприятиях Красногорского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» и Госкорпорации «Роскосмос», а в школе с 2015 года работает уникальный Музей естественнонаучной и историко-краеведческой направленности «История космонавтики».

Для пополнения экспозиции школьного музея «Ночные Волки» передали флаг мотопробега, памятные плакаты, посвященные мотопробегу, а также элемент ракеты-носителя «Союз-2.1а» с первого пуска с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.

В 2021 году Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» совершил Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос.

В ходе мотопробега русские мотоциклисты ключевые предприятия ракетно-космической отрасли (РКК «Энергия, Центр управления полетами ЦНИИмаш, НПО автоматики, ПО «Полет», Алтайский оптико-лазерный центр НПК «СПП» и Космический центр «Восточный»). На космодроме Восточный «Ночные Волки» посетили стартовый технический и стартовый комплекс для ракеты-носителя «Союз-2» и строящийся стартовый комплекс для ракеты-носителя «Ангара». В ЗАТО Циолковский делегация мотоциклистов побывала в Музее космонавтики Культурно-досугового центра «Восток» и передала для экспозиции музея рисунки финалистов школьного конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» школ № 18 и № 17 города Красногорска, а также в Храм в честь Казанской иконы Божией Матери Благовещенской епархии икону Святого Апостола Матвея.

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