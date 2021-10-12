С. Митин принял участие в совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел Президент России В. Путин.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК. Мероприятие провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Сенатор является членом Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 при Президенте РФ.

Сергей Митин принял участие в совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК

По итогам совещания Сергей Митин отметил важность прозвучавшего предложения главы государства о продлении сроков действия научно-технической программы развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также обеспечения ее финансированием.

Профильный Комитет СФ осуществляет систематический парламентский контроль за реализацией Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства

Сенатор рассказал, что профильный Комитет СФ осуществляет систематический парламентский контроль за реализацией Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. «На тематических парламентских слушаниях и совещаниях мы не раз обсуждали ход реализации Программы, подготовки комплексных научно-технических проектов и рекомендовали Правительству РФ повысить эффективность коммерциализации селекционных достижений, обеспечить их продвижение на рынке», — отметил сенатор.

По его словам, необходимо продолжать работу, направленную на увеличение доли российских семян и посадочного материала в сельхозобороте.

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