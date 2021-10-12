Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Вызов#Пилотируемая космонавтика12.10.2021 16:30

Проект «Вызов» на МКС. День 7

Сегодня, 12 октября 2021 года, у российских членов экипажа Международной космической станции насыщенный рабочий день. В рамках программы полёта космонавты отряда Роскосмоса продолжают работу по научно-просветительскому проекту «Вызов», в том числе выполняют серию исследований по российской научной программе.

В частности, эксперимент «Кардиовектор» предназначен для получения новой информации о роли правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительного космического полёта. Медицинский эксперимент «Профилактика-2» в свою очередь предназначается для исследования механизмов действия и эффективности различных режимов физической нагрузки в условиях длительных космических полетов на состояние общей и физической работоспособности космонавтов в условиях длительных космических полетов.

Сегодня же утром в рамках подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» была проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. Все операции прошли в автоматическом режиме, однако экипаж одновременно докладывал о ходе проведения корректирующего маневра.

Во второй половине дня экипаж транспортного пилотируемого корабля «Ю.А.Гагарин» (Союз МС-18) в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого и участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд продолжил готовиться к возвращению на Землю, которое запланировано на 17 октября 2021 года. В настоящее время Олег Новицкий занимается укладкой возвращаемого оборудования в спускаемый аппарат корабля.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта JAXA Акихико Хошиде, астронавта ESA Тома Песке (командир станции), а также участников космического полета в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

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