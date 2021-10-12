Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-2012.10.2021 10:07

Проведена коррекция высоты орбиты МКС

Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров.

Во вторник, 12 октября 2021 года, в 10:05 по московскому времени была выдана команда и включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Два корректирующих двигателя проработали 38,9 секунды, а величина импульса составила 0,54 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») рассчитывают обновленные параметры орбиты МКС. Ранее высота орбиты МКС корректировалась 24 сентября 2021 года.

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя «космическими туристами» запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять «Союзом МС-20» будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано.

Сейчас на борту Международной космической станции работают десять членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров, участники космического полета по программе научно-просветительского проекта «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ESA Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде.

MIL OSI