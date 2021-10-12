Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата12.10.2021 04:35

Полёт перового многоместного пилотируемого корабля

57 лет назад впервые в мире был совершён полёт многоместного пилотируемого корабля «Восход». 12 октября 1964 года с космодрома Байконур был запущен советский пилотируемый космический корабль «Восход-1». Это был седьмой по счету пилотируемый полёт советских космических кораблей. Он выполнялся без скафандров и системы катапультирования.

На борту космического корабля «Восход-1» находился экипаж в составе командира Владимира Комарова, научного сотрудника-космонавта Константина Феоктистова и врача-космонавта Бориса Егорова. Позывной членов экипажа — «Рубин». За сутки пребывания в космосе корабль 16 раз облетел земной шар, а дальность полета составила почти 700 тысяч километров.

Во время полета экипажем космического корабля «Восход-1» выполнена обширная программа научных и технических исследований. Командир корабля В.М. Комаров совместно с К.П. Феоктистовым осуществлял контроль и наблюдение за приборами, выполнял ручную ориентацию корабля, поддерживал радиосвязь с Землей, а также провел ряд научных исследований.

Присутствие на борту корабля научного сотрудника К.П. Феоктистова позволило существенно расширить программу проводимых исследований и провести различные наблюдения астрономического и геофизического характера. Включение в состав экипажа врача Б.Б. Егорова подчеркнуло важность контроля над состоянием космонавтов и необходимость проведения подробных медико-биологических исследований непосредственно в космическом полете. Борис Егоров регистрировал биотоки головного мозга и электрические потенциалы, возникающие при произвольных и непроизвольных движениях глаз.

13 октября 1964 года, выполнив программу полета, космический корабль «Восход-1» успешно приземлился на Землю, впервые использовав систему мягкой посадки.

MIL OSI