Павел Сниккарс: «Минэнерго России намерено утверждать один вариант схемы и программы развития электроэнергетики»

Source: Russia Ministry of Energy

Ялта, 12 октября. – Минэнерго России намерено утверждать один вариант схемы и программы развития электроэнергетики (СИПР) с приложением по всем субъектам РФ, регионам нет необходимости предлагать свои варианты СИПР, сообщил Павел Сниккарс на пленарной сессии Всероссийской тарифной конференции ФАС «Реализация концепции долгосрочного тарифного регулирования».

Он напомнил, что Министерство разработало проект федерального закона, призванный усовершенствовать систему перспективного планирования в электроэнергетике и установить единые для всех принципы и требования к планированию и проектированию развития электроэнергетических систем.

«У нас возникают вопросы с порядком формирования схемы и программы развития электроэнергетики на уровне регионов. Помимо варианта, согласованного «Системным оператором», предлагаются региональные варианты СИПР», – отметил замглавы Минэнерго.

«Ситуация должна серьёзно измениться и у нас будет один разработанный «Системным оператором» вариант СИПР с приложением по всем субъектам Российской Федерации, который будет утверждать Министерство энергетики», – подчеркнул Павел Сниккарс.

28.09.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.

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