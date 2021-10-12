Олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян отмечает 95-летие

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, исполняется 95 лет олимпийскому чемпиону по футболу, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР и СССР, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации, первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Павловичу Симоняну.

Никита Симонян начал заниматься футболом в Сухуми под руководством тренера Шоты Ломинадзе, играл за местный клуб «Динамо». Переехав в Москву, выступал за «Крылья Советов», а затем в течение десяти лет (с 1949 по 1959 гг.) за «Спартак». Играл на позиции центрального нападающего. В составе красно-белых Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза – Кубок страны, стал лучшим бомбардиром «Спартака» за всю его историю (160 голов). В общей сложности на протяжении клубной карьеры провел 285 игр, забил 173 мяча. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Никита Симонян входил в состав сборной СССР, которая завоевала первую для страны золотую медаль в футболе на Играх XVI Олимпиады 1956 года в Мельбурне (Австралия). В обще сложности провёл за национальную сборную 20 матчей, забил 10 голов.

Закончил футбольную карьеру в 1959 году и стал заниматься тренерской деятельностью. Под его руководством московский «Спартак» дважды становился чемпионом СССР и трижды – обладателем Кубка СССР. Также он тренировал команды «Арарат» (Ереван), «Черноморец» (Одесса) и сборную СССР.

Международный олимпийский комитет наградил Никиту Павловича Олимпийским орденом (серебряный знак), Международный футбольный союз (ФИФА) – орденом «За заслуги», а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) – рубиновым орденом «За заслуги».

В декабре 1998 года он был избран на должность вице-президента Российского футбольного союза, а затем – первого вице-президента, занимает этот пост по настоящее время.

Выдающиеся заслуги Никиты Симоняна отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Дружбы, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Павловича с юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия!

Пресс-служба Минспорта России

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