Обращение к участникам 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Уважаемый господин Гутерреш! Уважаемые дамы и господа!

Приветствую участников 15-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Принятая почти 30 лет назад, эта Конвенция была и остаётся ключевым универсальным международно-правовым инструментом, обеспечивающим объединение усилий государств и многосторонних организаций в борьбе за сохранение природы и рачительное использование ресурсов нашей общей планеты.

Эти задачи в настоящее время как никогда актуальны, ведь мы все видим, как деятельность человека, бурное развитие технологий, промышленности, сельского хозяйства влияют, к сожалению, зачастую негативно на экологию и климат.

В этой связи хотел бы выразить признательность нашим китайским друзьям и лично Председателю Си Цзиньпину за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере. В свою очередь мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания.

И конечно, мы благодарны китайским коллегам и Секретариату Конвенции за организацию нынешней сессии конференции, проводимой под девизом «Экологическая цивилизация: создание общего будущего для жизни на земле».

Эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты, и задачи сохранения биоразнообразия являются для нас безусловным приоритетом. Стараемся решать их ответственно, последовательно и системно. Причём государственные институты, бизнес, гражданское общество действуют в этой работе как партнёры.

В нашей стране реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий. Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. Всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25 процентов сухопутной части России. А это, поверьте, по-настоящему огромные пространства. При этом к 2024 году собираемся создать ещё не менее 23 новых охраняемых природных территорий.

Защита редких видов фауны и флоры гарантируется в нашей стране на государственном уровне. И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра. И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнёрами.

В этом контексте хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдёт в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников.

Не могу также не отметить, что благодаря колоссальной поглощающей способности российских лесов наша страна вносит весомый вклад в решение глобальных экологических, климатических проблем, способствует реальному сохранению биоразнообразия. Напомню, что на долю России приходится 20 процентов мировых запасов леса. И мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов.

Само проведение этой конференции наглядно подтверждает, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной. Это дело всех государств, без преувеличения всего человечества.

И мы полностью поддерживаем идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов. Причём такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, чёткую и универсальную правовую базу, при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью. Безусловно, важно учитывать и национальные приоритеты, специфику каждого государства, уделять повышенное внимание потребностям развивающихся и наименее развитых стран.

В настоящее время идёт согласование Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Российские эксперты принимают участие в этой работе. Выступаем за то, чтобы программа содержала конкретные идеи и предложения в сфере защиты биоразнообразия, способствовала восстановлению глобального экологического баланса.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что нынешняя сессия Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии станет полезной и результативной и, главное, будет стимулировать конструктивное сотрудничество между странами – участницами Конвенции.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI