Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ12.10.2021 12:05

На Байконуре собрали «пакет» ракеты-носителя для запуска модуля «Причал»

Согласно комплексному графику проведения работ по подготовке узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершена сборка «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б».

После завершения сборочных операций совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» выполнил перекладку «пакета» на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31.

В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с Правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события.

Запуск грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» запланирован в ноябре 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур. Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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