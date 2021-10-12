Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г, № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ярославской Области.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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