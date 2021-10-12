Л. Гумерова: Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере образования, науки и культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совместное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в режиме видеоконференции в совместном заседании Комитета СФ и Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам.

Смотрите также

Мероприятие состоялось в рамках подготовки предстоящего в ноябре 2021 г. в Душанбе VII Межпарламентского форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

Как отметила Лилия Гумерова, Таджикистан является одним из приоритетных стратегических партнеров России. «Между нашими странами в разных сферах действует более 150 договоров и соглашений, осуществляется многогранное сотрудничество, идет содержательный политический диалог, активное межпарламентское взаимодействие, укрепляются гуманитарные связи», — сказала она.

Говоря о реализации гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом», Лилия Гумерова сообщила, что количество его участников увеличилось с 29 человек в 2017 г. до 50 в 2021–22 учебном году. «В этом году проекту исполнилось пять лет. Можно с уверенностью сказать, что за это время он подтвердил свою востребованность. Наши учителя начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии стали в Таджикистане подлинными послами знаний и российской культуры».

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития сотрудничества РФ и Республики Таджикистан в гуманитарной сфере»

1 из 4

Лилия Гумерова

2 из 4

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре совместно с Комитетом СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития сотрудничества РФ и Республики Таджикистан в гуманитарной сфере»

3 из 4

Лилия Гумерова

4 из 4

Глава Комитета СФ подчеркнула, что Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере образования, науки и культуры. Она затронула вопросы межвузовского взаимодействия, активного подключения молодежи к реализации новых совместных проектов в гуманитарной сфере с учетом вызовов времени.

В деле сохранения культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел, развития региональных брендов Лилия Гумерова отметила важность использования имеющегося позитивного опыта, включая сферу законодательного регулирования.

Председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам Махмадшох Гулзода рассказал о проводимой работе по подготовке VII Межпарламентского форума. Он отметил, что развитие связей в областях культуры и искусства позволит не только повысить качество владения русским языком в Таджикистане, но и лучше познакомиться с традициями и обычаями наших народов. «Обсуждение и выработка механизмов сотрудничества в области культуры и искусства для нас является актуальной задачей».

Участники заседания затронули вопросы строительства и функционирования школ в пяти городах Республики Таджикистан с обучением на русском языке, сопоставимости систем государственной научной аттестации и перспектив заключения межправительственного соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий, дополнительной организации стажировок для таджикистанских студентов, обучающихся по педагогическим специальностям в российских вузах, расширения межвузовского взаимодействия, контактов в сфере культуры и искусства и др.

В дискуссии приняли участие первый заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан Саломиён Каюм, заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Таджикистана Дилноза Ахмадзода, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Елена Горожанкина, ректоры вузов двух стран.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что запланированный в рамках VII Межпарламентского форума «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура» будет наполнен конкретным содержанием с обозначением сроков реализации двусторонних проектов и инициатив.

MIL OSI