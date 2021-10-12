Комитет СФ поддержал законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал концепцию законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«Законопроектом, внесенным депутатами Государственной Думы, предусматривается дополнение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рядом статей, устанавливающих ответственность за нарушение положений Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — отметил Андрей Клишас.

В настоящее время законодательством такая ответственность не предусмотрена, добавил сенатор.

По словам парламентария, законопроектом предлагается установить ответственность, в частности, за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии, а равно с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных, жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Размер проектируемых штрафных санкций варьируется в зависимости от субъекта ответственности и состава административного правонарушения и составляет: для граждан – от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, — для юридических лиц – от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.

«Положения законопроекта направлены на достижение целей по защите животных и обеспечения безопасности, иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными», — сказал Андрей Клишас.

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