Source: Russia Federal Space

#РКС12.10.2021 22:03

День московской промышленности: РКС развивает производственный кластер столицы

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил факты из истории достижений компании на тематической выставке «Открой#Моспром. Механизмы большого города», приуроченной ко Дню московской промышленности.

Выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» в центре современного искусства «Винзавод» напомнит о подарившей первому спутнику «голос» радиостанции, созданной НИИ-885 (сегодня — Российские космические системы), — она передавала сигналы на частотах радиолюбительских диапазонов на приемники всего мира. Другие мультимедийные экспонаты — межконтинентальная ракета Р-7 и ракета-носитель «Восток». Системы управления легендарной «семерки» и ракеты-носителя первого космонавта создали в НИИ-885.

На выставке представлен мультимедиа-макет межпланетной станции «Венера-4». Бортовой комплекс для автоматической станции разрабатывался НИИ-885 на основе теории о давлении на Венере в 10 атмосфер. Ученые тогда ошиблись: давление составляло 90 атмосфер. «Венера-4» погибла, не коснувшись поверхности, но успела передать точные данные об атмосфере «второй планеты».

С момента основания в 1946 году РКС на протяжении 75 лет является одним из ключевых московских высокотехнологичных предприятий: разрабатывает и создает электронные компоненты, инновационную аппаратуру, информационные системы и космические комплексы научного и социально-экономического назначения, а также продукты и услуги на основе технологий спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности.

Распоряжением Правительства Москвы в июне 2019 года РКС присвоен статус управляющей компании технопарка «Российские космические системы». Создание технопарка позволяет тиражировать уникальные компетенции предприятия, развивать наработанный производственный и интеллектуальный потенциал. В 2020 и 2021 годах РКС успешно подтвердил статус технопарка.

Многие специалисты РКС отмечены почетными званиями и наградами Москвы. Сотрудники холдинга регулярно принимают участие и занимают призовые места в престижных городских конкурсах, таких как «Московские Мастера», «Новатор Москвы» и других.

Создаваемые в РКС цифровые продукты и решения на основе результатов космической деятельности позволяют значительно повысить эффективность информационного обеспечения развития городской инфраструктуры, транспорта, коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Новейшие разработки компании в сфере технологий распространения данных космической съемки, аналитических облачных сервисов по управлению территориями, мониторингу бизнес-активности, строительства, цифрового управления природными ресурсами и другие сервисы также создаются как современные инструменты для развития социально-экономической сферы городов и регионов.

Выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» продлится до 28 октября 2021 года. Чтобы посетить экспозицию, нужно зарегистрироваться на сайте, после чего выбрать время и формат посещения.

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