Г. Карасин: Мы нацелены на укрепление добрососедства и взаимовыгодного партнерства с Монголией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ и члены Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии провели совместное заседание.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и председатель Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии Багагийн Баттумур провели совместное заседание комитетов. Мероприятие, которое было посвящено 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, состоялось в режиме видео-конференц-связи.

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Как отметил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, укрепление добрососедства и взаимовыгодного партнерства с Монголией остается в числе приоритетных задач российской внешней политики.

По его словам, дружественные отношения опираются на многолетнюю историю сотрудничества, включая союзничество в годы Второй Мировой войны. Сегодня они охватывают сферы торговли, экономики, культуры, гуманитарных связей, взаимодействия на международной арене.

Российско-монгольские отношения доказали свою прочность. Несмотря на пандемию коронавируса удалось сохранить хорошую динамику диалога

«Российско-монгольские отношения доказали свою прочность. Несмотря на пандемию коронавируса удалось сохранить хорошую динамику диалога», — подчеркнул Григорий Карасин.

Глава Комитета СФ обратил внимание на то, что широкое использование электронных средств связи позволяет парламентариям в режиме реального времени согласовывать взаимоприемлемые решения по наиболее актуальным вопросам. В то же время, как только это позволит эпидемиологическая ситуация, сенатор высказался за проведение очных встреч.

«Придаем большое значение сотрудничеству на международных межпарламентских площадках», — отметил Григорий Карасин.

Он выразил удовлетворение тем, что представители Монголии примут участие в начинающемся в Санкт-Петербурге Третьем Евразийском женском форуме.

Глава Комитета СФ пригласил монгольских парламентариев принять участие во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу 16–18 мая 2022 года.

Григорий Карасин высказал убеждение, что российско-монгольские отношения, политический диалог и парламентское сотрудничество будут развиваться и обогащаться новым содержанием на благо народов, в целях укрепления мира и международной безопасности.

По словам председателя Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии Багагийна Баттумура, нынешняя встреча является подтверждением развития и расширения межпарламентского сотрудничества.

Он поблагодарил Совет Федерации за ратификацию Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Григорий Карасин

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала Монголии

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Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края отметил активизацию деятельности Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «Совет Федерации будет всячески поддерживать этот процесс». Сенатор также обратил внимание на взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Парламентарий напомнил, что 25 февраля текущего года из Улан-Батора и Москвы стартовала онлайн-эстафета «Вместе 100 лет», посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией. «Считаю, что эстафета содействует плодотворному диалогу между широкой общественностью двух стран и послужит толчком к дальнейшему развитию двусторонних российско-монгольских отношений, в том числе на региональном и приграничном уровне», — подчеркнул он.

Выступление первого заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике, члена группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным Хуралом Монголии Александра Варфоломеева ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия было посвящено теме развития российско-монгольских отношений на молодежном треке. «Парламентский диалог между молодыми законодателями мог бы внести существенный вклад в развитие всего комплекса российско-монгольских отношений, открывая новые возможности для взаимодействия по ключевым вопросам международной политики и экономики», — подчеркнул сенатор. Он выразил уверенность, что взаимодействие молодых парламентариев России и Монголии, обмен опытом законотворческой деятельности, поможет находить новые результативные подходы к решению общих межгосударственных вопросов, наладить регулярный обмен информацией и лучшими практиками в области реализации молодежных проектов и программ.

В ходе заседания сенаторы РФ и представители Великого государственного Хурала Монголии обсудили вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества, гуманитарное взаимодействие, затронули темы преподавания и изучения русского языка в Монголии.

Особое внимание было обращено на развитие межпарламентских связей, планы работы групп дружбы, некоторые пункты графика межпарламентских контактов.

В заседании приняли участие члены Комитета СФ по международным делам, а также член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным Хуралом Монголии, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн. ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Комитет СФ по обороне и безопасности представляли сенаторы Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя и Маргарита Павлова. ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Также в мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Монголии Искандер Азизов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дуламсурейнгийн Даваа.

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