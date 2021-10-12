В СФ обсудили эффективность механизма инвестиционных квот в рыбохозяйственном комплексе

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров провел «круглый стол».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел «круглый стол» на тему «О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов».

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Парламентарий отметил, что целью введения механизма инвестиционных квот являлось стимулирование обновления основных фондов рыбохозяйственного комплекса и повышение эффективности использования добытых водных биоресурсов за счет увеличения инвестиционной активности предприятий.

По словам сенатора, механизм инвестиционных квот предусматривает выделение из общего допустимого улова 20 процентов квот на инвестиционные цели, которые распределяются между лицами, построившими на российских судостроительных верфях новые суда рыбопромыслового флота и предприятия, предназначенные для производства рыбной продукции.

Алексей Майоров сообщил, что заключено 79 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства. Общий объем привлекаемых инвестиций составил более 210 миллиардов рублей. В настоящее время построено и сдано заказчикам 5 судов и 20 заводов.

По информации Минсельхоза России, представленной в соответствии с запросом Совета Федерации, в настоящее время Министерством совместно с Росрыболовством проводится работа по подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для проведения второго этапа программы инвестиционных квот. Предусматривается выделение из общего объема квот дополнительно 20 процентов на инвестиционные цели. «Реализацию очередного этапа распределения инвестиционных квот планировалось начать с 2023 года, но с учетом целесообразности наращивания рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке в настоящее время прорабатывается решение о возможности начала реализации указанного этапа с 2022 года», — сказал сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, сообщил Алексей Майоров, в Совет Федерации обратился губернатор Камчатского края Владимир Солодов, СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края который выразил опасение, что реализация первого этапа распределения инвестиционных квот может повлечь ряд негативных эффектов, игнорирование которых в дальнейшем может критически отразиться на ресурсном обеспечении рыбохозяйственного комплекса региона.

Алексей Майоров отметил, что в целях формирования позиции Совета Федерации по вопросам оценки возможных изменений ресурсного обеспечения и доходов прибрежных регионов после завершения первого этапа программы инвестиционных квот, а также возможного влияния расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние и устойчивость рыбохозяйственного комплекса, Комитетом СФ были направлены запросы губернаторам Архангельской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Карелия.

«По итогам анализа полученной информации отмечено отсутствие единой позиции у прибрежных регионов по запрашиваемым вопросам. Это не позволило сделать однозначный вывод о негативном или позитивном влиянии реализации механизма инвестиционных квот. При этом отдельные прибрежные регионы выразили опасение в том, что проведение второго этапа программы уменьшит в ряде случаев ресурсную обеспеченность предприятий, уже реализующих инвестиционные проекты, снизит уровень их финансовой стабильности и устойчивости. Ими отмечается, что расширение механизма инвестиционных квот может привести к сокращению ресурсного обеспечения и снижению доходов прибрежных субъектов Российской Федерации, а также к банкротству средних и малых предприятий, и, как следствие, к негативным социально-экономическим последствиям», — указал парламентарий.

Алексей Майоров проинформировал, что Совет Федерации обратился с просьбой к Правительству дать поручение Минсельхозу России совместно с Росрыболовством и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести предварительную оценку складывающейся ситуации в прибрежных регионах к моменту завершения реализации первого этапа программы инвестиционных квот. Предлагается организовать ее обсуждение с экспертным сообществом, рыбохозяйственными ассоциациями и представителями прибрежных регионов при подготовке соответствующих законодательных предложений по проведению второго этапа программы инвестиционных квот и представить ее в Совет Федерации.

В заседании приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по рыболовству, региональных органов власти, Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Союза рыболовецких колхозов России, добывающих и перерабатывающих предприятий, научных организаций.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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