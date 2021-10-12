Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш12.10.2021 13:59

В Санкт-Петербурге прошли «Чтения памяти академика В.П. Глушко»

В городе Санкт-Петербурге прошла III Общероссийская научно-практическая конференция «Чтения памяти академика В.П. Глушко». Организаторами мероприятия выступили Государственный музей истории Санкт-Петербурга, образовательно-выставочный комплекс «Музей истории космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко», Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова и Северо-Западная межрегиональная общественная организация Федерации космонавтики РФ.

Представители Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Светлана Колинова и Владимир Судаков приняли участие в Чтениях, представив на пленарном заседании доклад «Ленинград в судьбах первых двигателистов и ракетчиков: ГДЛ и не только», в котором рассказали о судьбах своих коллег, работавших с В.П.Глушко в конце 20-х — начале 40-х годов прошлого века.

По словам Владимира Судакова, из-за коронавирусных ограничений организаторы провели мероприятие в гибридном формате — помимо довольно большого количества слушателей, посетивших конференцию очно, многие представители школьных музеев, историки, знатоки ракетной техники из разных уголков страны участвовали в Чтениях удаленно.

«Конференция вызвала большой интерес. Еще, слава Богу, живы многие люди, лично знавшие Валентина Петровича, и они с удовольствием делятся своими воспоминаниями, из которых складывается историческая мозаика», — отметил Владимир Судаков.

На открытии Чтений представителями НПО Энергомаш руководству Государственного музея истории Санкт-Петербурга была вручена книга «Газодинамическая лаборатория», о деятельности первой в нашей стране ракетной организации, в том числе о разработке ЭРД и ЖРД под руководством В.П.Глушко в Ленинграде, а затем в Москве и в Казани.

MIL OSI