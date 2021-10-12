В «Артеке» стартовал VI Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников

Source: Russia Ministry of Sport

В международном детском центре «Артек» стартовал финал VI Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Организаторы мероприятия – Министерство спорта Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

В Фестивале принимают участие 303 учащихся из 69 регионов. Фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций является главным событием года для участников движения ГТО.

Турнир проходит в три этапа. Сначала участники должны пройти муниципальные отборы, затем – региональные этапы. За право попасть в финал боролись около 300 тысяч человек. Участники соревновались в беге на короткие и длинные дистанции, наклоне вперёд, прыжках, подтягивании, стрельбе, метании снаряда и плавании.

«Особенно радуются Фестивалю детки из посёлков, ведь для них многоборье ГТО – это одно из любимых физкультурно-спортивных направлений, и благодаря Министерству спорта им удаётся посмотреть страну. К примеру, некоторые участники никогда из своего посёлка-то не выезжали, а тут сразу в «Артек», Крым», – поделился региональный оператор ГТО Омской области Владимир Савицкий.

Финал будет проходить в рамках 12 (в период с 12-13 октября по 1-2 ноября 2021 года) и 13 (в период с 6-7 ноября по 26-27 ноября 2021 года) профильных смен в «Артеке».

Фестиваль ГТО включает в себя тренинги, квесты, тесты, «качели времени», деловые игры, которые помогут развитию навыков будущего: воображение, креативность, проектное мышление, командная работа, коммуникативность. Итогом работы участников Фестиваля станут уникальные разработки: сценарии событий по популяризации ГТО, видео выступлений агитбригад, дизайн-презентации команд ГТО.

Чемпионам Фестиваля ГТО будут вручены сертификаты и сувенирная продукция комплекса «Готов к труду и обороне». В «Артеке» фестиваль ГТО среди школьников проходит уже в четвёртый раз.

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Для посещения мероприятия участникам необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа. При заселении дополнительно будет проведено экспресс-тестирование. Для всех желающих доступны защитные маски и антисептики.

Пресс-служба Минспорта России

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