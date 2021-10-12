Встреча с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Никол Владимирович!

Очень рад Вас видеть. Спасибо, что приняли приглашение и приехали.

Мы с Вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личная встреча всегда продуктивнее проходит для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и неформальной обстановке – пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас ещё саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с Вами сверить часы по этому направлению и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия – в том числе урегулированию в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе.

Очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.

Н.Пашинян: Спасибо, Владимир Владимирович.

Очень рад видеть Вас. Это наша четвёртая встреча в этом году, и прежде всего хочу поблагодарить Вас за приглашение посетить Москву. Такие частые встречи, я думаю, свидетельствуют о высокой динамике в наших отношениях и об обоюдном понимании важности наших стратегических, союзнических отношений.

И конечно же, сейчас у нас в регионе и в целом в мире происходят динамичные процессы. Очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как Вы сказали, сверили часы. Конечно, к сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Как Вы заметили, нагорно-карабахский конфликт остаётся нерешённым и понятно, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в нашем регионе Россия играет ключевую роль, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Конечно же, все эти вопросы очень важны, ключевые, и я очень рад этому поводу обсудить с Вами всю повестку дня.

Спасибо большое.

В.Путин: Благодарю Вас.

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