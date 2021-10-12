Встреча с Михаилом Евраевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Яковлевич, добрый день!

М.Евраев: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Михаил Яковлевич, Вы закончили петербургский университет экономики и финансов?

М.Евраев: Да, совершенно верно, и ещё до окончания университета, сразу после школы пошёл работать токарем – и потом уже пошёл в университет и параллельно с университетом пошёл работать на предприятие, прошёл весь путь от сотрудника до руководителя.

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В.Путин: А токарем на каком предприятии работали?

М.Евраев: Завод имени Калинина на Васильевском острове.

В.Путин: Понятно. Вы в Москве работали на интересных, очень важных направлениях, таких как Министерство регионального развития, Министерство [цифрового развития], связи и массовых коммуникаций. Всё это, безусловно, важно, серьёзным образом расширяет кругозор и возможности для того, чтобы попробовать свои силы на федеральном уровне.

Для Вас предложение, которое сделано сейчас, является достаточно неожиданным, насколько я понимаю. Как Вы к этому относитесь, и если это произойдёт, какие цели Вы бы перед собой ставили? Имея в виду, что, всё-таки, Ярославская область – самый центр России, очень промышленно развитый регион. Вы знаете основные направления деятельности в регионе в целом, с чем они связаны, насколько они важны и для гражданской части, и для «оборонки» страны. Пожалуйста.

М.Евраев: Уважаемый Владимир Владимирович, регион действительно очень серьёзный, с большой историей, и многое было сделано за последнее время в регионе. Многое предстоит сделать, безусловно.

Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже чётко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности.

Но я думаю, что мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться.

В.Путин: Михаил Яковлевич, у Вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми Вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о Ваших личных и деловых качествах, и о Ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке, и в будущем – а у Вас впереди ещё достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что Вы в состоянии сделать для Ярославской области, – это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании.

Я хочу пожелать Вам успехов и исхожу из того, что после первых Ваших шагов на новом месте работы мы с Вами увидимся, поговорим более подробно и обсудим дальнейшую Вашу работу на этом месте. Со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы Вас поддержать.

М.Евраев: Спасибо огромное, уважаемый Владимир Владимирович. Постараюсь оправдать и Ваше доверие, и доверие жителей Ярославской области.

В.Путин: Это самое главное. Спасибо. Всего доброго.

М.Евраев: Всего хорошего.

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