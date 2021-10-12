Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НИИ СК#НПО Лавочкина12.10.2021 09:20

Восточный работает по графику второго стартового дня

Во вторник, 12 октября 2021 года, на космодроме Восточный в Амурской области специалисты Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по программе второго стартового дня в рамках запуска космических аппаратов OneWeb миссии № 49. Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb на стартовый комплекс «Союз» и затем проведен наезд мобильной башни обслуживания.

Во вторник подготовка к пуску, который запланирован на 14 октября, активно продолжается. В 02:00 по московскому времени (08:00 по местному) специалисты космодрома заняли рабочие места и начали проверку исходного состояния. На данный момент проведен режим «Тарировка», осуществлен контроль исходного состояния и заряд аккумуляторных батарей космических аппаратов, а также контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат», разработанный Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Во второй половине дня состоятся комплексные, а затем генеральные испытания, в рамках которых имитируется полет ракеты-носителя до отделения головного блока на целевой орбите. На следующем этапе подготовки проводится анализ телеметрической информации и заключительные операции на стартовом комплексе.

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2» космодрома Восточный оборудована стационарная система заправки и автоматизированная система управления технологическим оборудованием. Впервые в истории российской космонавтики используется мобильная башня обслуживания весом 1 600 тонн и высотой 52 метра. С ее помощью проводятся работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях. Головной разработчик стартового комплекса — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос).

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