Ю. Лазуткина: Необходимо создать максимально комфортные условия для добровольческого движения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области приняла участие в 62-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе. В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, МельниченкоОлег ВладимировичГубернатор Пензенской области председатели законодательных (представительных) органов государственной власти округа.

На заседании были озвучены новые меры по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы в рамках реализации государственной молодежной политики. Юлия Лазуткина рассказала об опыте проектного подхода в деятельности Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области, а также выступила с инициативой о создании нового комплекса мер поддержки добровольческого молодежного движения.

Юлия Лазуткина

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Юлия Лазуткина приняла участие в 62-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе

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Юлия Лазуткина приняла участие в 62-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе

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Юлия Лазуткина приняла участие в 62-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе

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Юлия Лазуткина приняла участие в 62-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе

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Парламентарий подчеркнула, что необходимо создать максимально комфортные условия и предоставить ряд преференций для роста добровольческого движения. По ее мнению, одной из мер поддержки могла бы стать волонтерская книжка, которая помогала бы реальным прибавлением баллов при поступлении в средние и высшие учебные заведения, а также служила бы знаком отличия при оформлении на государственную и военную службу.

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