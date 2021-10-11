Source: Russia Federal Space

#Красмаш11.10.2021 18:39

Школьники и студенты посетят Красмаш в ходе Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

С 11 октября 2021 года на Красноярском машиностроительном заводе (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стартуют экскурсии для школьников и студентов в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

В течение недели предприятие посетят студенты Красноярского техникума промышленного сервиса, Аэрокосмического колледжа СибГУ, Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий, а также учащиеся средней школы № 8, всего более 150 человек. Главной целью акции является профориентационное информирование молодежи, популяризация востребованных рабочих профессий и специальностей.

Во время экскурсии ребята смогут ознакомиться с историей легендарного предприятия, посетив Выставочно-демонстрационный центр Красмаша, кроме того, студентов профильных специальностей, которые в настоящее время проходят практику на предприятии ждут в трех производственных цехах завода, где им продемонстрируют гальвано-химические технологии и технологии механообработки на современных станках с числовым программным управлением.

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